"L'envie de rire ne disparaîtra jamais !": voici ce que contiendra le numéro spécial de Charlie Hebdo, publié 10 ans après l'attentat

ix ans après l'attaque jihadiste qui a frappé sa rédaction, Charlie Hebdo revient avec un numéro spécial. À travers une sélection de 40 caricatures parmi des centaines, le journal satirique célèbre son irréductible esprit d'ironie et d'optimisme.

"La satire possède une vertu qui nous a aidés à traverser ces années tragiques: l'optimisme. Si on a envie de rire, c'est qu'on a envie de vivre. Le rire, l'ironie, la caricature sont des manifestations d'optimisme. Quoi qu'il arrive de dramatique ou d'heureux, l'envie de rire ne disparaîtra jamais", souligne Riss, son directeur, dans l'édito qui revient sur les 10 dernières années marquées, selon lui, par une "situation géopolitique" qui s'est "aggravée".

"Aujourd'hui, les valeurs de Charlie Hebdo, comme l'humour, la satire, la liberté d'expression, l'écologie, la laïcité, le féminisme pour ne citer que celles-ci, n'ont jamais été autant remises en cause". "Peut-être parce que c'est la démocratie elle-même qui se trouve menacée par des forces obscurantistes renouvelées", explique-t-il. Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées dans l'attaque de l'hebdomadaire par les frères Kouachi, Français qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda.

Parmi elles, huit membres de la rédaction: les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le correcteur Mustapha Ourrad.

Dessiner sa "colère"

Charlie était la cible de menaces jihadistes depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. Le journal, dont la ligne anticléricale n'a jamais varié, a lancé fin 2024 un concours international auprès de dessinateurs de presse sur le thème #RiredeDieu, invitant à "dessine(r) votre colère contre l'emprise de toutes les religions sur vos libertés". Parmi 350 dessins reçus, près de 40, "les plus efficaces et les plus aboutis", sont publiés dans le numéro-anniversaire.