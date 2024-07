Les JO devraient apporter 0,3 point à la croissance française au 3e trimestre

L'accueil des Jeux olympiques et paralympiques par la France devrait apporter 0,3 point de croissance supplémentaire entre juillet et septembre, la croissance totale du PIB français devant atteindre 0,5% au 3e trimestre, a estimé l'Insee mardi.

"L'impact des recettes de billetterie et de droits de rediffusion serait d'environ +0,25 point de PIB", tandis que "les effets d'entraînement, notamment sur le tourisme (hébergement, restauration et transport), ainsi que les primes pour les fonctionnaires présents tout au long des Jeux", aux effets économiques plus "incertains", pourraient engendrer un surcroît de croissance trimestrielle de 0,05 point, indique l'Institut national de la statistique et des études économiques dans sa dernière note de conjoncture.

Ensuite, "l'activité marquerait le pas par contrecoup en fin d'année", ajoute l'institut, qui anticipe une contraction de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) au 4e trimestre.