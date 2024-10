Les ports et aéroports de Corse bloqués par un mouvement social spontané

Les quatre aéroports et les six ports de Corse étaient bloqués jeudi après-midi par un mouvement social lancé par le syndicat des travailleurs corses (STC), a indiqué à l'AFP un délégué syndical STC, une information confirmée à l'AFP par plusieurs sources, notamment sécuritaire.

"Tous les ports et aéroports de Corse sont bloqués depuis quelques heures par le STC", a déclaré à l'AFP Laurent Filippi, délégué syndical STC sur le port de Bastia.

"Il n'y a plus rien qui décolle, plus rien qui atterrit et plus rien qui sort ou rentre des ports", a ajouté le délégué syndical.

Une source sécuritaire et des sources aéroportuaires ont confirmé à l'AFP ces blocages.

"Du fait d'un mouvement social de la CCI de Corse ce jour, tous les vols au départ de l'aéroport de Bastia-Poretta sont annulés", indique également un message vocal diffusé jeudi après-midi dans l'aéroport de Bastia et transmis à l'AFP.