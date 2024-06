Les Wallons qui ont recours à une aide familiale paieront moins cher

Les services d'aide aux familles et aux aînés emploient des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile qui apportent leur soutien aux personnes isolées, âgées, handicapées ou malades. Une participation financière est demandée à la personne bénéficiaire de ces services sur base des revenus et de la situation familiale.

"Les situations des bénéficiaires des SAFA (services d'aide aux familles et aux aînés) sont de plus en plus complexes, en raison notamment du vieillissement de la population", explique la ministre régionale de l'Action sociale, Christie Morreale. "Par ailleurs, ces services croulent sous les demandes. Il était indispensable de permettre à ceux qui en ont le plus besoin de bénéficier du soutien d'une aide familiale."