L'hebdomadaire Marianne est à vendre

Lundi, devant la rédaction, "Denis Olivennes a confirmé que Daniel Kretinsky lui a donné mandat" pour cette vente qui doit permettre d'"assurer durablement le financement de Marianne", de "sanctuariser la ligne éditoriale" et de "maintenir Natacha Polony à la direction de la rédaction si elle le souhaite", a-t-on indiqué à CMI France.

M. Olivennes "a en outre précisé que Daniel Kretinsky s'engageait à soutenir Marianne le temps que les négociations aboutissent", complète la rédaction dans un communiqué.

"Le CSE (comité social et économique) et la SRM (société des rédacteurs) seront très attentifs à ce que le groupe CMI, Daniel Kretinsky et le futur repreneur honorent ces engagements", ajoute-t-elle.