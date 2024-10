Martinique: sous la colère, une aspiration à l'autonomie qui divise

L'ancien député veut obtenir de Paris "la possibilité de faire des lois et des règlements sur place". Or l'article 73 de la Constitution dispose que, dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités ne peuvent légiférer dans de nombreux domaines.

"Quand je dis +pays des océans+, je ne le dis pas pour rien", dit la députée Béatrice Bellay. "Nous avons des problématiques de pays parce que nous sommes des îles", avec des similitudes et beaucoup de différences, avance l'élue socialiste: "toutes les problématiques de la Guyane ne sont pas celles de la Martinique".

Serge Letchimy regrette qu'il lui ait fallu des années pour convaincre Paris de laisser la Martinique devenir membre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. La collectivité y fait flotter désormais son propre drapeau, rouge, vert et noir.