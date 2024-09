Martinique: un couvre-feu partiel décrété après de nouvelles violences

Le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a annoncé "avoir signé un arrêté de couvre-feu", entrant en vigueur de 21H00 à 05H00 du matin, dans les quartiers les plus touchés par les violences.

Un couvre-feu a été décrété dès mercredi soir dans certains quartiers de Fort-de-France et de la commune limitrophe du Lamentin, après une nouvelle nuit de violences urbaines dans un contexte de mobilisation contre la vie chère en Martinique.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un McDonald's du quartier Dillon a été incendié, laissant ses employés au chômage technique, et des barricades ont été enflammées.

Cet arrêté sera effectif au moins jusqu'au 23 septembre, est-il précisé dans un communiqué de la préfecture, et concerne "certains quartiers des communes de Fort-de-France et du Lamentin".

Dans ce même quartier, un hypermarché Carrefour a été "envahi par une cinquantaine d'individus qui ont monté une barricade sur le parking et ont tenté de l'incendier", ont indiqué à l'AFP les autorités. Prenant la fuite à scooter au moment de la dispersion par les forces de l'ordre, un homme est tombé, se blessant légèrement. Il a été interpellé.

- Renforts -

"J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence, et de procéder à un maximum d'interpellations", a déclaré le préfet lors d'une conférence de presse, ajoutant que des renforts "significatifs" étaient arrivés et que d'autres arriveraient "dans les prochains jours".

Un escadron de gendarmes, soit une centaine de militaires, a été envoyé en renfort.

Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de mouvement de contestation contre la vie chère démarré début septembre. En Martinique, d'après une étude de l'Insee en 2022, les prix alimentaires étaient 40% plus élevés que dans l'Hexagone.