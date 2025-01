Procès des viols de Mazan: Dominique Pélicot à nouveau entendu pour deux "cold cases"

Il s'agit d'"un interrogatoire qui est fixé dans le cadre d'une instruction qui est en cours depuis octobre 2022" et pour laquelle il a déjà été entendu sur le fond en octobre 2023, a indiqué son conseil à des journalistes avant le début de cette audition.

L'homme de 72 ans est mis en cause dans deux affaires de violences sexuelles dont un meurtre avec viol à Paris en 1991, qu'il nie, et une tentative de viol en région parisienne en 1999, qu'il reconnaît après avoir été confondu par son ADN. "C'est une reconnaissance très partielle", a cependant indiqué jeudi Me Zavarro.

Des dates bien antérieures au début officiel des viols sous soumission chimique commis pendant une décennie sur Gisèle Pelicot par lui-même et les dizaines d'inconnus qu'il invitait à leur domicile à son insu. Lors de son procès devant la cour criminelle départementale du Vaucluse, à Avignon, dans le sud-est de la France, de septembre à décembre, il avait donné quelques détails concernant ces deux affaires.

"Par rapport à (Marion, prénom d'emprunt de la victime de tentative de viol en 1999), c'est bien moi", avait-il reconnu mi-novembre lors de l'audience. Il avait été interrogé par plusieurs avocats de la défense sur ces faits annexes au procès dit des viols de Mazan pour appréhender davantage la personnalité du septuagénaire. "J'ai retiré son T-shirt, ses chaussures et son pantalon, (mais) je n'ai rien fait, cela m'a paniqué qu'elle se détache", s'était-il remémoré.