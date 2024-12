Procès des viols de Mazan: une quinzaine d'accusés ferait appel du premier verdict

Quinze accusés du procès des viols de Mazan ont décidé de faire appel des condamnations prononcées par la cour criminelle, rapportent nos confrères de BFM TV. Parmi eux, Charly Arbo (30 ans), qui s'est rendu six fois dans le foyer des Pelicot; il a été condamné à 13 ans de prison, mais nie avoir su que Gisèle avait été droguée. Un autre accusé, Redouan El Farihi (55 ans), ex-infirmier, a été condamné à huit ans de prison et affirme avoir été "trompé" par Dominique Pelicot.

On ignore à ce stade si Dominique Pelicot, figure principale de l'affaire condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, est concerné par ce recours.

Selon la chaîne d’information française, d’autres accusés pourraient également faire appel d’ici au 30 décembre, date butoir fixée par la justice. Le parquet général de Nîmes dispose lui aussi de ce délai pour contester le verdict.

Vers un nouveau procès en 2025

L’appel de ces accusés signifie qu’un nouveau procès pourrait avoir lieu l’année prochaine. La loi française prévoit en effet qu’un procès en appel se tienne dans un délai de six mois après la décision d’appel. Ce second procès, qui devrait durer plusieurs semaines, impliquera un jury populaire et pourrait déboucher sur des peines plus lourdes pour les accusés.

Le parquet général de Nîmes, dont la décision est attendue d’ici lundi, pourrait également influencer la tenue de ce nouveau procès s'il contestait à son tour le jugement.