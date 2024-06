Quelle est l'implication de la Belgique dans le Débarquement en Normandie?

"Il n'y a pas d'unité belge à proprement dit", révèle Pierre Muller, même si certains Belges sont impliqués tels que Hugo Van Kuyck, qui était cartographe. "Les Belges du 6 juin se retrouvent essentiellement dans les airs et sur mer, dans les airs, avec deux escadrilles de chasse composée essentiellement de pilotes belges qui participent à la couverture du Débarquement", précise l'historien. Sur les mers, deux navires participent à l'appui de la flotte. A leur bord, le belge Georges Timmermans commande et va transporter les troupes jusqu'à Juno Beach.

Le 9 juin 1944, les Alliés débarquaient en Normandie. Pour célébrer les 80 ans de cet événement historique, Luc Gilson anime l'émission "C'est arrivé un jour". Face à lui, Pierre Muller, historien au Musée royal de l'armée à Bruxelles, s'adonne à quelques explications sur le D-Day et notamment sur le rôle de la Belgique. Y avait-il des Belges ce fameux 6 juin sur les plages de Normandie?

Cette brigade Piron n'arrivera pas en France le 6 juin 1944 mais en août. "Pour des raisons opérationnelles, la brigade Piron n'était pas une unité destinée à débarquer directement sur les plages", affirme Pierre Muller. "Politiquement, ça aurait pu être aussi problématique, parce que les troupes qui ont débarqué directement ont subi de lourdes pertes." Or, la brigade Piron comptait 2.000 hommes, dont 27 perdront la vie en Normandie.

Lorsque l'on parle du Débarquement, en Belgique, on entend rapidement parler de la "Brigade Piron". Mais quel est son rôle exactement? "C'est une brigade belgo-luxembourgeoise mécanisée qui va participer à la libération d'une partie de la Normandie, de la Côte fleurie, la région de Cabourg, Honfleur", précise l'historien au micro de Luc Gilson. "Les soldats belges avaient rejoint la Grande Bretagne de 1940 jusqu'en 1944 et ont formé cette unité belge", qui portera le nom de leur commandant.

Lorsque les Alliés arrivent sur les plages normandes en juin 1944, la nouvelle arrive rapidement jusqu'à notre pays, notamment grâce aux canaux radiophoniques britanniques (BBC, Radio Londres), mais aussi par des actions équivoques de la Résistance. "Avant le Débarquement, il y avait aussi des signes annonciateurs, comme le bombardement des voies ferroviaires, des voies de chemin de fer et des grands nœuds ferroviaires..." La "fin du calvaire" pour une Belgique sous occupation depuis quatre années. "On sent déjà à ce moment-là que la libération est proche. La population se prépare."

Une histoire entretenue

Le lien a été maintenu après la fin de la guerre en la Belgique et la Normandie. Dans les localités concernées, il existe des noms de rues qui font référence à la Belgique.