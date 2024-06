Un "accord" signé entre le RN et LR, Attal mènera la campagne pour la majorité

"J'ai lancé un appel à toutes les formations politiques patriotes autour du Rassemblement national qui veulent venir contribuer à cette majorité de redressement" et "je me félicite qu'Eric Ciotti (y) ait répondu favorablement", a poursuivi le président du RN en disant avoir "évidemment échangé" avec le patron de LR et "continuer de le faire dans les prochaines heures, et sans doute un peu plus tard dans la nuit".

Il a ajouté que plusieurs dizaines de députés LR "sortants ou investis" seront soutenus par le RN.