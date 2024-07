Vous ne comprenez rien au système électoral français? On vous explique comment ça fonctionne

Pour être élu au premier tour, il faut remporter plus de 50% des suffrages et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Ce dimanche, 76 candidats ont été élus au premier tour. Il y aura donc un second tour dans 501 des 577 circonscriptions. Sont qualifiés pour le second tour les candidats qui ont obtenu le vote d'au moins 12,5% des électeurs inscrits.

D'où la possibilité d'avoir trois candidats dans une circonscription, ce qu'on appelle une triangulaire. Et c'est là qu'interviennent les stratégies, comme le désistement. Exemple, le candidat du centre, arrivé troisième, se retire au profit du candidat de la gauche pour augmenter les chances de voir le candidat d'extrême-droite battu.