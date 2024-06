Accueil triomphal pour Zelensky à Omaha Beach

Le président ukrainien a d'abord eu droit à une accolade appuyée de son homologue français Emmanuel Macron. À son entrée dans l'enceinte, sous la clameur du public, les téléphones se sont dressés. Volodymyr Zelensky a alors eu droit à de nouvelles étreintes des chefs d'États et de gouvernements apparus avant lui et de chaleureuses poignées de mains de plusieurs vétérans.

Les témoignages de ces derniers, avant, pendant et après le 6 juin 1944 ont rythmé la cérémonie. "Quand on a appris la nouvelle du Débarquement, ça a été une joie immense. Avant ça, on se demandait ce qu'on allait devenir. Après, on a vu le bout du tunnel", se remémore Jean Turco, 106 ans, ancien du 46e groupe de reconnaissance de division d'infanterie.

En fin de cérémonie, le président ukrainien eut encore droit à une standing ovation lorsque sa présence fut saluée par Emmanuel Macron. "Merci au peuple ukrainien, à sa bravoure. Nous sommes là et nous ne faiblirons pas. La liberté est un combat de chaque matin. Le 6 juin est un jour sans fin, une aube sans cesse recommencée."