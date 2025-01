Affaire Stormy Daniels: Trump ne parvient pas à repousser le prononcé de sa peine

Donald Trump, président élu et condamné au pénal à New York pour des paiements cachés à une actrice pornographique, n'a pas réussi à repousser le prononcé de sa peine prévu le 10 janvier 2025. Ses avocats ont tenté une dernière manœuvre juridique en demandant une suspension de la procédure, invoquant l'immunité présidentielle. Le juge Juan Merchan a rejeté cette requête, maintenant la date du prononcé de la peine.

Le président élu Donald Trump, condamné au pénal à New York au printemps pour des paiements cachés à une star du X, n'a pas réussi lundi à repousser le prononcé de sa peine prévu vendredi, dix jours avant son investiture.

lle-ci prévoit, en vertu d'une ordonnance du 3 janvier d'un juge d'un tribunal de l'Etat de New York pour la juridiction de Manhattan, que la peine contre Donald Trump soit prononcée lors d'une audience le 10 janvier à 09H30 (13H30 GMT).

Affaire abandonnée

Dans leur argumentaire, les avocats de M. Trump avaient sommé le magistrat d'"annuler l'audience de prononcé de la peine prévue le 10 janvier 2025 et (de) suspendre toutes les dates butoirs dans cette affaire jusqu'à ce que les appels fondés sur l'immunité du président Trump aient été complètement et définitivement épuisés, et que l'affaire soit au final abandonnée".

Ces deux conseils new-yorkais, Todd Blanche et Emil Bove, sont par ailleurs pressentis par le président élu pour être les prochains numéros deux et trois du ministère de la Justice de l'administration Trump 2.

Pour faciliter la décision du juge Merchan, le chef du parquet de Manhattan, le procureur Alvin Bragg qui a instruit toute l'affaire, avait demandé lundi que "le tribunal rejette la demande du coupable et prononce la peine comme prévu le 10 janvier".

Après six semaines de procès en pleine campagne électorale, dans un climat électrique, Donald Trump est devenu le 30 mai le premier ex-président américain (2017-2021) à être condamné au pénal.

Le jury populaire du tribunal de Manhattan l'a reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour des paiements cachés de 130.000 dollars à une star du cinéma porno, Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, effectués juste avant la présidentielle de novembre 2016.

Ce ne sont pas les chèques pour taire une relation sexuelle supposée qui sont reprochés au milliardaire, mais une "falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016", selon la justice.

M. Trump et son entourage ont maintes fois dénoncé une "mascarade", une "chasse aux sorcières" orchestrée selon eux par la justice new-yorkaise et l'administration démocrate du président Joe Biden.

Donald Trump avait déjà échoué en décembre à faire annuler ce verdict historique de culpabilité, arguant de son immunité présidentielle, principe constitutionnel que la Cour suprême des Etats-Unis avait grandement élargi le 1er juillet, à l'avantage de l'ex et futur président