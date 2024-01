Alcool en Arabie saoudite: changement mineur ou grand bouleversement?

Des sources proches du dossier ont révélé mercredi les détails du projet, qui sera strictement encadré par les autorités, et qui ne change rien pour la grande majorité des 32 millions d'habitants dans la monarchie du Golfe.

L'annonce de l'ouverture prochaine du premier magasin d'alcool en Arabie saoudite suscite le débat dans le royaume ultraconservateur, où locaux et expatriés se demandent s'il s'agit d'un changement de façade ou le début d'un bouleversement majeur.

Les acheteurs se verront imposer des quotas et devront s'enregistrer à travers une application mobile. Ils devront également garder leur téléphone dans une "pochette spéciale" en remplissant leurs caddies de bière, de vin et de spiritueux.

"Ce pays ne cesse de nous surprendre", réagit un homme d'affaires libanais dînant mercredi soir au LPM, un restaurant français à Ryad, connu pour son menu extensif de vins et cocktails sans alcools, et son bar en marbre de 18 mètres de long.

"C'est un pays qui se développe, qui grandit et qui attire beaucoup de talents et d'investissements. Alors oui, bien sûr, il y en aura beaucoup plus", estime-t-il.

Comme d'autres client du LPM, l'homme d'affaires refuse d'être nommé, soulignant la sensibilité des questions liées à l'alcool - interdit par la religion musulmane - dans le pays abritant deux des sites les plus saints de l'Islam.