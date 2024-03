Alexander De Croo prévient Israël: "Le pays doit démontrer de toute urgence qu'il n'utilise pas la famine comme arme de guerre"

"Il ne manque pas d'aide humanitaire en quantité, mais d'humanité dans l'organisation de l'aide", a martelé devant la presse M. De Croo, au premier jour d'une visite dans trois pays arabes (Jordanie, Qatar, Égypte). Il s'exprimait dans la capitale jordanienne aux côtés de Sigrid Kaag, la coordinatrice onusienne de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza. "Il n'y a pas d'alternative valable" à l'acheminement de l'aide à Gaza par voie terrestre, ont insisté la Néerlandaise et le Belge.

Ni les parachutages, tels que la Belgique et d'autres pays opèrent depuis plusieurs jours sur Gaza, ni le couloir maritime ouvert ces dernières heures, n'atteignent efficacement les personnes qui en ont le plus besoin, en plus d'être très onéreux. Dès lors, ces solutions restent essentiellement "symboliques" au regard d'une situation humanitaire "catastrophique". Pour autant, le couloir maritime sera important lorsqu'il s'agira de reconstruire Gaza, a fait observer Sigrid Kaag. Quant aux opérations aériennes, l'A400M de la Défense belge a déjà effectué neuf largages, essentiellement sur le nord de la bande de Gaza, mais aussi sur le sud, en coopération avec les autorités jordaniennes.

Il souligne que le risque de famine pesant désormais sur Gaza est le résultat d'une action humaine. "C'est ce siège médiéval qui a créé en peu de temps, et de manière tout à fait artificielle, une véritable course contre-la-montre, sur un territoire qui n'avait jamais connu la famine. Ce risque peut être réglé en peu de temps, par la volonté politique d'un cessez-le-feu !"

Aucun organisme autre que l'UNRWA n'est capable de fournir des soins, de l'éducation et des services gouvernementaux à la population de Gaza, selon l'Union européenne. L'agence elle-même ne voit d'issue à sa présence sur place que dans la remise de ses compétences à une autorité palestinienne qui ne serait plus défaillante. La visite du Premier ministre belge ce week-end dans trois pays arabes se poursuivait par le Qatar et l'Égypte. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, doit quant à elle se rendre en Israël avant la fin du mois. Les pourparlers ont repris entre trois pays médiateurs (Qatar, Égypte et États-Unis) et Israël pour tenter d'aboutir à une trêve humanitaire.