Approche-t-on d'un dénouement? "Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord" sur les otages à Gaza, dit un ministre

"En ce qui concerne les possibilités d'arriver à un accord d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu entre l'occupation (Israël, NDLR) et la résistance (le Hamas et d'autres groupes palestiniens, NDLR), je crois que nous sommes en fait plus près du but que nous l'avons jamais été jusque-là, si (le Premier ministre israélien) Netanyahu ne fait pas dérailler intentionnellement les choses comme il l'a fait à chaque fois", a déclaré sous le couvert de l'anonymat, un responsable du Hamas joint à Doha.

En novembre 2023, une trêve d'une semaine, la seule intervenue jusqu'ici dans la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, avait permis la libération de 105 otages retenus dans la bande de Gaza et celle de 240 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Tous les efforts de la médiation menée par l'Egypte, les Etats-Unis et le Qatar depuis lors pour tenter d'obtenir une nouvelle trêve ont échoué.

Début novembre, le Qatar avait annoncé suspendre ses efforts, reprochant aux deux belligérants leur absence totale de volonté d'aboutir à un accord. Mais depuis quelques semaines, les efforts diplomatiques ont repris, menés cette fois de concert par Washington, Le Caire, Doha et Ankara.