Attentat à une station de tram à Tel-Aviv: le bilan passe à sept morts

Le bilan de l'attentat de mardi à une station de tram de Tel-Aviv est monté à sept morts dans la nuit avec l'annonce du décès d'une des personnes blessées par les deux assaillants, des Palestiniens de Cisjordanie, dont l'un a été abattu et l'autre blessé, selon la police israélienne.

"La personne blessée est arrivée (aux urgences) dans un état critique (...) et après s'être battus pour la sauver, les médecins ont dû constater son décès", a indiqué l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv.

Avant cela, la police avait annoncé que six personnes avaient été tuées et neuf autres blessées à des degrés divers dans un attentat à l'arme automatique et à l'arme blanche perpétré par "deux terroristes", qui ont fini par être "neutralisés" par des passants ayant utilisé leurs armes personnelles.