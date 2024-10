Au Brésil, les incendies ont brûlé une superficie plus grande que celle du Bélarus

Les incendies au Brésil ont ravagé 22,38 millions d'hectares entre janvier et septembre 2024, une surface plus grande que le Bélarus, selon MapBiomas. Principalement touchée, l'Amazonie a subi une hausse de 196 % en septembre, aggravée par une saison sèche intense. Le Cerrado et le Pantanal ont également connu des hausses marquées, avec les pires incendies au Brésil depuis 14 ans.

Une zone comparable à la taille du Bélarus a brûlé au Brésil entre janvier et septembre de cette année, selon un rapport publié samedi. Au total, 22,38 millions d'hectares ont en effet pris feu au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 150 % par rapport à la même période en 2023, indique le rapport de l'initiative MapBiomas.

Cette superficie correspond à environ 2,6 % du territoire brésilien, est plus grande que celle du Bélarus (20,29 millions d'hectares) et presque aussi grande que celle de la Roumanie (23 millions d'hectares).

La saison sèche en Amazonie a été particulièrement sévère

Pour réaliser ce rapport, le réseau composé d'universités, d'organisations non-gouvernementales et d'entreprises technologiques a analysé des images satellites et d'autres données. Plus de la moitié de la superficie brûlée se trouve en Amazonie. Rien qu'en septembre, 5,5 millions d'hectares ont brûlé dans cette région, soit un bond de 196 % par rapport au même mois en 2023."La saison sèche en Amazonie, qui dure normalement de juin à octobre, a été particulièrement sévère, cette année, et a encore exacerbé la crise des incendies dans la région", a expliqué Ane Alencar de MapBiomas.