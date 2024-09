Au festival du film de Toronto, Denzel Washington présente en famille "La leçon de piano"

Ce premier film réalisé par le fils de Denzel Washington, Malcolm, et mettant en scène son frère ainé, John David Washington, suit l'histoire d'une famille qui s'efforce de faire la paix avec son passé et de faire face à l'héritage de l'esclavage.

Denzel Washington a lui-même produit le film alors que sa femme Pauletta et sa fille Olivia jouent des rôles mineurs. Son autre fille, Katia est également productrice.

"Je suis heureux et un père fier", a lancé Denzel Washington après la projection.

VALERIE MACON

La pièce "La leçon de piano", ("The Piano Lesson" en anglais), écrite en 1987, se déroule en 1930 et fait partie du "Pittsburgh Cycle", une série de 10 oeuvres écrites par l'écrivain américain August Wilson et explorant les réalités des Afro-Américains au XXe siècle.

Pour Malcolm Washington, 33 ans, son adaptation au cinéma a constitué une "belle occasion de se réunir, même si le projet est devenu quelque chose de plus grand que (sa) famille".