Au moins 30 morts dans des frappes au Liban: Israël "continuera d'agir avec détermination" contre le Hezbollah

Au moins 13 personnes ont été tuées samedi par des frappes aériennes israéliennes visant des villages proches de la cité antique de Baalbeck, dans l'est du Liban, selon le ministère libanais de la Santé et des sources sécuritaires dans le pays. Quatre enfants y ont perdu la vie.

Selon l'agence nationale d'information Ani, cette attaque a tué une famille, dont une mère et ses quatre enfants. Neuf autres personnes ont été blessées dans la frappe.

D'après des sources de sécurité, au moins trois frappes aériennes israéliennes ont visé la zone, la dernière ciblant un immeuble résidentiel de trois étages. Les opérations de sauvetage sont en cours.

L'autre frappe a touché le village de Bodai, à la périphérie de Baalbeck, selon le ministère. Cette localité est connue pour être un bastion du mouvement islamiste militant libanais Hezbollah.

On apprend ce samedi à 18h qu'au moins 30 morts ont perdu la vie ce jour dans des frappes israéliennes dans l'est et le sud du Liban.