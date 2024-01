Au procès des attentats de Trèbes, les "écorchés" du Super U

"Aujourd'hui, le monde me fait peur", résume Céline, tunique à fleurs et mouchoir à la main. Elle est en pleurs, comme le seront la dizaine d'ex-employés du magasin venus témoigner avant et après elle devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Elle et ses ex-collègues se sont serrés toute la journée sur trois bancs des parties civiles, à l'avant de la salle d'audience.

- "Plongeons" -

Tour à tour ils se lèvent pour raconter le quotidien d'avant - leur ami Christian, "les clopes sur le parking", la salle de pause, les tournées de bises entre collègues dans les rayons de ce "petit supermarché" de "petit village" de 5.000 habitants, où tout le monde se connaît.

Jusqu'à ce "putain de 23 mars 2018", comme le grogne André, magasinier de 62 ans, la voix nouée par l'émotion.

Aucun d'entre eux n'a "pris une balle", certains n'ont rien vu, juste entendu ce qu'ils ont pris pour des palettes qui "claquent" au sol. Mais tous décrivent un même traumatisme dont ils n'arrivent pas à se sortir.

"On n'en parle pas" avait prié sur une pancarte à l'entrée de son salon de coiffure la veuve de Christian, Nathalie Medves. Martine, la comptable du Super U, aurait voulu "le même panneau sur le front" ou "couper les ponts avec Trèbes", mais tous ont leur vie ici.

Pendant des heures, chacun raconte celle d'avant, "qui n'existe plus", et celle d'après. Où l'on sursaute à chaque anniversaire à cause des bouchons de champagne, où l'on n'arrive plus à travailler, à sortir, à rien.

"Je n'ai pas vu mes enfants grandir, je n'ai pas pu m'occuper d'eux", décrit Charlotte, du Drive. Romain, le "poulet" de Christian, décrit les mois "couché, allongé comme une loque, rongé par les calmants".

"On s'entraîne l'un et l'autre dans nos plongeons. Quand l'un va mieux c'est l'autre qui tombe", témoignent tour à tour André et Hélène, petit couple de quinquagénaires aux cheveux courts et lunettes.

D'autres couples n'ont pas tenu, comme ceux de Martine la comptable, ou Virginie la cheffe d'équipe, qui confie dans un sourire à la cour: "je pense que mon mari est parti parce que je suis devenue trop triste".

Tous savent que "c'est long". Que "ça fait six ans", qu'"il faut passer à autre chose", comme on leur a répété. Et se raccrochent au fait qu'au moins, entre eux, ils se comprennent: "on est une famille", résume Céline. "Une famille d'écorchés c'est sûr, mais une famille".

Ce procès de sept proches de Radouane Lakdim, qui avait tué quatre personnes dont le gendarme Arnaud Beltrame, doit s'achever le 23 février.