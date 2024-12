Bachar al-Assad a quitté la Syrie: les rebelles proclament une "nouvelle ère"

"Le tyran Bachar al-Assad a pris la fuite" et "nous proclamons la ville de Damas libre", a annoncé cette coalition de groupes rebelles dans des messages partagés sur l'application Telegram. "Après 50 ans d'oppression sous le pouvoir du (parti) Baas, et 13 années de crimes, de tyrannie et de déplacements (forcés), (...) nous annonçons aujourd'hui la fin de cette période sombre et le début d'une nouvelle ère pour la Syrie", a-t-elle ajouté.

Peu avant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a assuré que le président Bachar al-Assad a quitté la Syrie. "Assad a quitté la Syrie via l'aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité ne quittent" le site, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.