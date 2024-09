Bangladesh: Un dirigeant étudiant proche de l'ex-Première ministre du Bangladesh battu à mort sur le campus

"Nous l'avons transporté à l'hôpital de Gonoshasthaya, où il est décédé plus tard", a ajouté l'officier.

Le gouvernement déchu a été accusé de violations généralisées des droits humains, notamment de détentions massives et d'exécutions extrajudiciaires de rivaux politiques.

Plus de 450 personnes ont été tuées lors des semaines de manifestations et violence qui ont précédé le renversement de la dirigeante autocratique.

Depuis le départ en exil de Mme Hasina en Inde voisine, des ministres et d'autres hauts responsables de son parti ont été arrêtés, et les personnes nommées par son gouvernement exclues des tribunaux et de la banque centrale.