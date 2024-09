Blinken presse les Haïtiens vers des élections et la communauté internationale à les aider

Le secrétaire d'Etat a lui-même annoncé une nouvelle aide humanitaire de 45 millions de dollars, exhortant les autres pays à contribuer au financement de cette force soutenue par les Etats-Unis et l'ONU pour appuyer la police haïtienne dépassée par les bandes criminelles dont la violence a aggravé la crise.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé jeudi à en faire plus pour financer la force internationale de sécurité en Haïti, tout en pressant les autorités de transition à s'engager rapidement vers des élections dans ce pays ravagé par les gangs.

"En ce moment critique, nous avons besoin de plus de fonds. Nous avons besoin de plus de personnel pour soutenir et réaliser les objectifs de cette mission", a déclaré Antony Blinken lors d'une conférence de presse, ajoutant en français: "Nous sommes avec vous!".

Au quartier général de la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS), la force de police sous commandement kényan censée restaurer la sécurité, le secrétaire d'Etat a rencontré les responsables haïtiens et internationaux de la sécurité.

Washington, qui ne fournit pas de troupes à cette force mais en est le principal contributeur financier et en équipements, espère d'autres contributions afin d'assurer la pérennité de son financement.