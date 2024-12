Bombardement de l'aéroport de Sanaa: le patron de l'OMS y était, il se dit "sain et sauf"

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui se trouvait à l'aéroport de Sanaa lors du bombardement israélien jeudi, a fait état de dégâts sur les infrastructures mais indiqué qu'il était "sain et sauf" sur le réseau social X.

Un membre d'équipage de l'avion de Tedros Adhanom Ghebreyesus "a été blessé", a-t-il indiqué, ajoutant que les autres membres de l'équipe de l'ONU et de l'OMS qui l'accompagnent "sont sains et saufs". Il a indiqué que "selon des informations, deux personnes sont mortes" à l'aéroport. "La tour de contrôle, la salle d'embarquement - à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions - et la piste ont été endommagées", a-t-il précisé.