Cessez-le-feu à Gaza: Netanyahu veut plus de "pression militaire et diplomatique" face aux refus du Hamas

"Le Hamas, jusqu'à présent, s'obstine dans son refus et n'a même pas envoyé de représentant aux négociations de Doha. Par conséquent, la pression devrait être dirigée sur le Hamas et (son chef Yahya) Sinouar, et non vers le gouvernement israélien", a affirmé M. Netanyahu, selon un communiqué de son bureau. "La forte pression militaire et la forte pression diplomatique sont les seuls moyens d'obtenir la libération de nos otages", a-t-il martelé.

Les négociateurs israéliens ont discuté jeudi et vendredi à Doha avec les médiateurs qatari, égyptien et américain pour un cessez-le-feu à Gaza associé à la libération d'otages contre des prisonniers palestiniens. À leur retour, ils avaient fait part à M. Netanyahu de leur "optimisme modéré", selon son bureau.