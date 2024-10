Comment les "Galapagos du Nord" sont devenus la plus grande aire protégée du Canada

Après des années de consultation, cet espace grand comme la Grèce au large de l'Ile de Vancouver est protégé depuis l'été dernier et deviendra prochainement la plus vaste AMP du pays, au grand soulagement des populations autochtones.

Une menace vitale pour ces populations très retirées qui "n'ont donc pas pu remplir leurs étagères et leurs congélateurs pour l'hiver", ajoute-t-elle. Or la population compte "vraiment sur le territoire pour se nourrir tout au long de l'année".

Car sous le décor de rêve, la réalité est plus sombre tant la pollution, la pêche et les changements climatiques ont déjà altéré l'écosystème (chute des populations de poissons notamment les saumons, de plus en plus d'espèces menacées...)

Dans ce contexte, communautés autochtones et gouvernements (fédéral et provincial) mais aussi responsables économiques et industries de la pêche ont réfléchi ensemble au cadre nécessaire pour mettre sur pied une zone vraiment protégée.

- Ours, baleines, saumons -

"Il s'agit de l'un des écosystèmes les plus riches et les plus productifs au monde et nous devons en être très fiers", souligne Christine Smith-Martin, directrice de l'organisation des Premières nations côtières.