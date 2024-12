Conflit en Syrie: l'UE va fournir 50 tonnes d'aide humanitaire d'ici le 31 décembre

L'aide comprend des kits de chirurgie d'urgence pour les traumatismes et des médicaments essentiels. "Les fournitures seront distribuées aux établissements de santé et aux médecins en Syrie selon les principes humanitaires afin que toute la Syrie, Idleb et Alep en particulier, puisse en bénéficier", a affirmé Lorenzo Dal Monte, analyste de planification à l'OMS. "Il s'agit principalement de kits (...) qui permettront aux médecins en Syrie de pratiquer des milliers d'opérations chirurgicales et de soigner les blessés", a-t-il ajouté.

Un système de santé en péril

Selon M. Monte, les 14 ans de guerre civile ont dévasté le système de santé en Syrie. "Près de la moitié des hôpitaux syriens ne sont pas fonctionnels", a-t-il précisé. "Avec une situation sur le terrain aussi volatile, notre aide au peuple syrien est encore plus importante", avait souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

À l'issue d'une offensive de 11 jours, la coalition rebelle dominée par le groupe islamiste sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) s'est emparée le 8 décembre de Damas, mettant fin à un demi-siècle de pouvoir de la famille Assad.