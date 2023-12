COP28: une diminution mais pas une sortie des énergies fossiles, le nouveau projet d'accord est "décevant" selon les Européens

La seule sortie progressive (phase out) évoquée dans le texte d'une vingtaine de pages concerne les subsides "inefficaces aux énergies fossiles qui encouragent le gaspillage et ne répondent pas à la pauvreté énergétique et aux transitions justes, aussi vite que possible".

Sur le charbon, le document appelle à en diminuer rapidement l'utilisation sans dispositif d'atténuation des émissions (terme "unabated" dans le texte qui renvoie à la capture de carbone) et à des "limitations" sur les permis de nouvelles centrales à charbon sans capture et stockage de carbone (unabated). En théorie, l'ouverture de nouvelles centrales au charbon sans dispositif d'atténuation des émissions de CO2 serait donc encore possible alors que cette énergie est considérée comme la plus polluante et émettrice de gaz à effet de serre...

"Accélérer" les efforts

Les États sont aussi invités à "accélérer" leurs efforts vers des systèmes énergétiques zéro émission nette et à accélérer les techniques zéro et basses émissions. Et le texte de citer, en vrac, une série de technologies comme, entre autres, les renouvelables, le nucléaire, les techniques de capture et séquestration du carbone, la production d'hydrogène bas carbone... Enfin, le texte appelle à une réduction accélérée et substantielle des émissions d'autres gaz à effet de serre que le CO2, et en particulier des émissions de méthane, au niveau mondial, d'ici 2030.