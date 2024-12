Crash en Corée du Sud: un oiseau pourrait être entré en collision avec l'avion avant l'accident, est-ce courant?

Les collisions avec des oiseaux, cause possible du crash meurtrier d'un Boeing de la compagnie low-cost Jeju Air dimanche en Corée du Sud, sont à l'origine de nombreux accidents aériens dans le monde, même si la plupart ne sont que mineurs.

Depuis 1988, les collisions aviaires ont causé 262 décès humains et détruit 250 avions dans le monde, selon l'Australian Aviation Wildlife Hazard Group (AAWHG), un groupe de travail spécialisé mis en place par l'aviation civile australienne. Ces chiffres ne prennent pas en compte le crash coréen, dont le dernier bilan recense 179 morts.

Ce type d'événement est de plus en plus fréquent alors que le trafic aérien ne cesse de progresser. Rien qu'aux Etats-Unis, 291.600 collisions entre des animaux sauvages et des aéronefs civils ont été signalées entre 1990 et 2023, selon une base de données mise en place par la Federal aviation administration (FAA).