Crash d'un avion en Corée du Sud: un problème mécanique ou une négligence humaine? Voici l'avis de pilotes

Pour tenter de mieux comprendre ce qui a pu se passer, nous avons analysé les images avec un pilote. Le simulateur, dans lequel nous nous installons, permet de recréer les mêmes conditions que le vol de la compagnie Jeju Air. Le même aéroport, les mêmes conditions météo. "La météo est assez bonne, on a un vent de travers, on a 12 nœuds de vent de travers qui vient de la gauche", nous montre Pierre Van Walleghem, manager au "Brussels Flight Simulators"

Pour faire descendre un train d'atterrissage, le pilote baisse un levier. "Quand le train sort, il y a des indicateurs qui nous montrent qu'il est en transit en rouge et puis quand il se verrouille, il sera en vert. En théorie, c'est ça qu'on devrait avoir", explique-t-il.

Les images du crash surprennent l'instructeur. "C'est horrible", réagit-il à la vue de la vidéo. Une seule certitude, un tel atterrissage résulte d'un enchaînement de problèmes. "Ce que les pilotes ont l'habitude de faire, c'est ce qu'on appelle les remises de gaz. Ce sont des procédures qui sont exercées en simulateur, on pratique ça très souvent ici. Au cas où quelque chose n'est pas parfait, ou bien que l'approche elle-même n'est pas parfaite, qu'on n'est pas parfaitement aligné, qu'il y a un tout petit doute, on ne prend même pas de risque, on remet les gaz, on refait un tour", raconte Pierre Van Walleghem.