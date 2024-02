Dans l'Himalaya, le tigre prend de plus en plus de hauteur

Vivant normalement en basse et moyenne montagne, le tigre de l'Himalaya s'aventure de plus en plus souvent en haute altitude, tutoyant les 4.000 mètres, sous l'effet de la pression humaine et du changement climatique, selon des chercheurs indiens.

Des appareils photo automatiques disposés dans le Sikkim, dans l'Himalaya indien, ont livré "de nombreuses images" de ces félins à des altitudes allant jusqu'à 3.966 mètres, a révélé le Wildlife Institute of India (WII), l'Institut indien de la vie sauvage.