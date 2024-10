Décès d'un conseiller des Gardiens iraniens, blessé lors d'une frappe en Syrie

L'agence n'a pas fourni davantage de détails sur son grade ni sur le lieu de sa mort, et le corps des Gardiens de la révolution n'a pas encore officiellement confirmé son décès.

Majid Divani, identifié comme un conseiller militaire des Gardiens en Syrie, "a été blessé lors d'une frappe aérienne israélienne à Damas il y a trois jours" et "a succombé à ses blessures jeudi", a affirmé l'agence de presse locale Tasnim.

L'Iran, via ses conseillers notamment, aide militairement le régime syrien depuis 2011, date du début de la guerre civile en Syrie, et dispose d'une forte présence, notamment dans l'est du pays.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, six personnes, dont trois civils, ont été tuées dans ces frappes israéliennes qui ont visé Damas et ses environs mardi à l'aube.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes qui ont notamment ciblé les groupes pro-iraniens. Les États-Unis ont également visé ces groupes dans l'est du pays.