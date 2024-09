"Deepfake" pornographiques: Telegram accepte de coopérer avec la Corée du Sud

"Il y a du progrès dans les communications", a déclaré aux journalistes un haut-responsable de la police, Woo Jong-soo.

Fondée en 2013, Telegram s'était engagée depuis ses débuts à ne jamais dévoiler d'informations sur ses utilisateurs, et avait la réputation d'être récalcitrante à toute coopération avec la police ou la justice.

Elle a commencé à changer d'attitude après l'arrestation et l'inculpation en France de son fondateur et patron, Pavel Durov, notamment pour "refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi" et pour complicité de délits et de crimes organisés via la plateforme.

Début septembre, M. Durov avait promis de faire de la modération sur Telegram "une source de fierté".