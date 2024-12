Des centaines de morts et des bidonvilles réduits à néant à Mayotte: comment expliquer un nombre si élevé de victimes et autant de dégâts?

Un cyclone a ravagé l’île de Mayotte. D’après le préfet du département, il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de morts, mais aussi des routes impraticables, des bidonvilles réduits à néant. La situation sur place est dramatique et l’aide humanitaire a du mal à arriver. La situation est particulière : Mayotte est le département le plus pauvre de France et les clandestins, qui vivent dans des habitations précaires, y sont très nombreux.

Quand on évoque les départements d'outre-mer français, on pense d'abord à la Martinique, ou à la Guadeloupe dans les Caraïbes, ou à la Réunion dans l'océan Indien, des terres de tourisme, plages immaculées et paysages de rêve, où le vert des cannes à sucre se marie au bleu de l'océan. Ces îles sont régulièrement confrontées à des cyclones, parfois violents et destructeurs, mais elles sont à la fois bien équipées et bien préparées, ce qui limite les conséquences.

À Mayotte, c'est tout le contraire. 320.000 personnes vivent sur 376 kilomètres carrés, soit une densité de 825, l'une des plus élevées au monde. La population est musulmane et parle principalement le mahorais, une langue proche du Swahili. Situé entre Madagascar et le Mozambique, ce petit département se trouve à 8.000 km de la métropole et à 1.400 km de l'île de la Réunion. Acheté par la France en 1841 à un sultan local, c'est en quelque sorte sa dernière possession africaine.