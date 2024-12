"Des corps sont alignés à perte de vue dans l'hôpital": des affrontements lors d'un match de foot font "une centaine de morts" en Guinée

De violents affrontements ont éclaté en Guinée lors d'un match de football. Le bilan est lourd et fait état d'une centaine de mort, selon un médecin de l'hôpital de la région.

Des supporters en colère ont vandalisé et incendié le commissariat de N'Zérékoré, selon des témoins. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée, on voit de nombreux corps inertes. D'autres vidéos circulant sur les réseaux montrent des scènes de grande confusion dans les rues à la suite du déclenchement des affrontements.

Le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match de football entre les équipes de Labe et Nzerekore cet après-midi à Nzerekore . Lors de la bousculade des victimes sont enregistrées. Les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité… — Bah Oury (@bahourykigna) December 1, 2024

"Tout est parti d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont alors envahi l'aire de jeu", a dit un témoin sous le couvert de l'anonymat.

Tournoi en soutien au chef de la junte

Selon la presse, il s'agissait d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d'Etat en septembre 2021 et qui s'est depuis investi président.