Donald Trump est officiellement président des Etats-Unis: suivez la cérémonie d’investiture en vidéo

Ce 20 janvier, Donald Trump prête serment en tant que 47ème président des Etats-Unis. Son investiture est à suivre en direct, en vidéo traduite et en texte, sur RTL info.

Le milliardaire républicain, qui avait battu la vice-présidente démocrate Kamala Harris le 5 novembre, est désormais à 78 ans le chef d'Etat américain le plus âgé jamais investi.

Ce serment conclut le plus extraordinaire "comeback" politique de l'histoire américaine récente, celui d'un ancien président qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020, qui crie à la "vengeance" contre ses adversaires, qui a été condamné au pénal, qui a été visé cet été par deux tentatives d'assassinat, et qui a mené une campagne d'une violence rhétorique sidérante, émaillée de propos racistes et sexistes.

En direct

Donald Trump investi en tant que président des Etats-Unis: suivez la cérémonie EN DIRECT