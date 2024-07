Plus de 70 personnes tuées dans une frappe dans le sud de Gaza: Israël dit avoir visé "deux cerveaux du massacre du 7 octobre"

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir visé le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, dans une frappe sur le sud de la bande de Gaza où plus de 70 personnes ont été tuées dans une frappe sur un camp de déplacés d'après le Hamas

"L'armée a visé Mohammed Deif et Rafa Salama (...) qui étaient deux cerveaux du massacre du 7 octobre", a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser si les deux hommes étaient morts. "La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas et où, d'après nos informations, seuls des terroristes du Hamas étaient présents et où il n'y avait pas de civils".

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a dénoncé "un massacre odieux de l'occupation (Israël, ndlr) contre des citoyens et des déplacés dans la zone al-Mawasi de Khan Younès", faisant état de plus de 71 morts et de 289 blessés, d'après un communiqué.