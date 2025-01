D'un virus inconnu à Wuhan à une pandémie mondiale: retour sur le début d’une crise sanitaire mondiale  

Face à la propagation du virus, la ville est mise en quarantaine, et des contrôles renforcés, comme l’installation de scanners thermiques dans les aéroports, sont déployés. À ce stade, la transmission entre humains reste incertaine.

Le marché de Wuhan, lieu de forte concentration humaine et animale, est désigné comme point d’origine probable.

Pourtant, la situation évolue rapidement. En France, un premier cas est signalé à Bordeaux le 24 janvier 2020, un homme de 48 ans ayant voyagé à Wuhan. Dès lors, le ministère belge des Affaires étrangères commence à déconseiller les voyages non essentiels vers certaines régions chinoises.

En Belgique, le 25 janvier, une suspicion de cas à Bruxelles sème l’inquiétude, mais il s’avère qu’il s’agit d’une simple grippe. Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique, assure que le pays est prêt : "Nous avons des procédures qui fonctionnent très bien, un hôpital de référence et un laboratoire capable de détecter rapidement la maladie."

28 janvier, les premières tensions et mesures

Pendant que Wuhan construit des hôpitaux en un temps record pour accueillir les malades, les premiers effets de la crise se font sentir en Belgique. Le 28 janvier 2020, les pharmacies peinent à répondre à la demande de masques. "Le masque barrière avec la bonne filtration est en rupture de stock", explique Isabelle Milis, pharmacienne.

28 janvier 2020, Isabelle Milis, pharmacienne en Belgique. ©RTL info

Le 2 février 2020, neuf ressortissants belges sont rapatriés depuis Wuhan via la base aérienne de Melsbroek. Les tests révèlent qu’un passager est porteur du virus, marquant le début concret de l’épidémie sur le sol belge.

Wuhan (Chine), janvier 2020.

En cinq ans, le Covid-19 a touché 234 pays, avec près de 777 millions de cas officiellement recensés et 7 millions de décès. Si les premiers mois de 2020 furent marqués par la stupeur et l’impréparation, cet épisode a aussi conduit à une mobilisation sanitaire et scientifique sans précédent.