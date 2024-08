Echange de prisonniers: des enfants d'un couple d'espions présumés ont découvert qu'ils sont russes "lorsque l'avion a décollé d'Ankara"

Le couple Doultsev, âgés d'environ 40 ans, avait été arrêté fin 2022 en Slovénie.

Ils avaient plaidé coupable et été condamnés par la justice slovène à plus d'un an et demi de prison pour "espionnage et falsification de documents".

Selon des informations données par les médias, ces deux agents présumés des services de renseignement extérieur (SVR) étaient arrivés en Slovénie en 2017 avec des passeports argentins et vivaient dans la capitale Ljubljana avant leur arrestation en décembre 2022.