Effroi dans le métro à New York: un homme boute le feu à une femme qui dormait dans une rame, elle n'a pas survécu

Un suspect qui a bouté le feu à une dame qui semblait dormir dans un métro à Brooklyn dimanche matin a été placé en détention par la police de New York.

Le suspect a approché calmement la dame assise dans le métro et assoupie, puis il a utilisé ce qui semble être un briquet pour mettre le feu aux vêtements de cette femme. Le feu s'est propagé en "quelques secondes", selon la commissaire Jessica Tisch. Les services de secours ont été appelés et ont éteint les flammes, mais la dame a été déclarée morte sur place.

Scène surréaliste

Le suspect était assis dans la gare, a encore précisé la commissaire, sans que la police le remarque. Dans plusieurs vidéos que la rédaction d'RTL info a pu consulter, le suspect apparait calme. Il est assis sur un banc à quai et observe sa victime brûler vive.

Quelques secondes plus tard, il se lève et approche, un vêtement à la main, avant d'attiser les flammes.

Plusieurs individus observent le drame se dérouler devant eux. Des vidéos de l'homme en question ont été diffusées via les médias, si bien que trois écoliers l'ont reconnu et ont appelé les services d'urgence. Le suspect a été intercepté et un briquet a été retrouvé sur lui.

Nous n'avons pas plus d'informations sur la victime, mais durant les mois d'hiver à New York, de nombreuses personnes sans abri utilisent le système de métro de la ville pour échapper au froid. Il fait particulièrement glacial à New York ces jours-ci, avec des températures qui chutent à moins dix degrés la nuit.