Erdogan accuse les pays occidentaux de "soutenir" une offensive israélienne au Liban

Benjamin Netanyahu a indiqué dimanche qu'au terme de la "phase intense" de son offensive dans la bande de Gaza, l'armée israélienne sera "en mesure de redéployer certaines forces vers le nord", près de la frontière avec le Liban, ajoutant aux craintes d'une extension du conflit.

"Il est extrêmement grave et pathétique que des Etats qui parlent de liberté, de droits humains et de justice soient les captifs d'un malade mental comme Netanyahu", a lancé M. Erdogan, appelant "les autres pays de la région à être solidaires du Liban".

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah pro-iranien et pro-Hamas échange quotidiennement des tirs à la frontière avec l'armée israélienne, et ces violences ont récemment gagné en intensité.