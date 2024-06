Espagne: le roi Felipe VI marque dix ans de règne

Le roi Felipe VI marque mercredi, sans apparat excessif, le 10ème anniversaire de son accession au trône d'Espagne, une décennie durant laquelle il s'est efforcé de rétablir l'image de la monarchie, abîmée par les excès de son père Juan Carlos.

Le souverain, la reine Letizia et leurs deux filles --Leonor, princesse des Asturies et héritière du trône, et l'Infante Sofía-- sont arrivés au Palais royal en Rolls Royce à 11H30 locales (09H30 GMT) au son de l'hymne national pour présider à la relève de la garde royale, premier acte des cérémonies officielles.