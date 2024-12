Espoirs de paix au Proche-Orient et en Ukraine, Jeux olympiques, catastrophes naturelles aggravées... Tout ce qui a marqué 2024

Le monde réveillonne mardi soir sous les feux d'artifice pour célébrer 2025, au terme d'une année marquée par l'or olympique, le retour tonitruant de Donald Trump mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine, faisant espérer la paix aux populations civiles.

Mardi après-midi à Sydney, sur l'un des fuseaux horaires les plus à l'est de la planète, de nombreux Australiens se disent soulagés de dire adieu à 2024.

L'année 2024, qui sera certainement la plus chaude jamais enregistrée, a également vu se produire des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière du pèlerinage de La Mecque aux tragiques inondations de la vallée de Katmandou.

"Il y a bien sûr beaucoup de guerres et de chahut dans de nombreux endroits", déplore Stuart Edwards, 32 ans, employé du secteur des assurances, alors que la foule s'accroît le long du rivage. "Ce serait bien pour le monde si les choses s'arrangeaient d'elles-mêmes."

Plus d'un million de spectateurs, réunis dans la ville autoproclamée "capitale mondiale du Nouvel An", doivent voir s'élancer à minuit neuf tonnes de feux d'artifice depuis son incontournable opéra et son Harbour Bridge, comme Ruth Rowse, infirmière à la retraite de 71 ans, qui espère "simplement voir toutes ces magnifiques couleurs" entourée d'une foule nombreuse.

Succès

La foule, la star américaine de la pop Taylor Swift a pu l'expérimenter en 2024, avant de mettre un point final à sa tournée mondiale de tous les records, "The Eras tour". Le bébé hippopotame pygmée Moo Deng s'est quant à lui emparé des réseaux sociaux, tandis que le tout jeune prodige du football Lamine Yamal a porté l'Espagne jusqu'au sommet de l'Euro-2024.