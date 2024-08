Face à l'avancée russe, les adieux d'Ukrainiens à leur "Donbass bien-aimé"

"Je ne veux pas partir parce que c'est mon Donbass bien-aimé", conclut-elle, nommant ce bassin minier de l'est de l'Ukraine dont fait partie la région de Donetsk.

"Je suis née ici, j'ai grandi ici, je me suis mariée ici, j'ai divorcé, j'ai eu des enfants", énumère Ania Dvoryaninova en retenant ses larmes.

Partir, c'est s'éloigner des combats et s'offrir l'espoir d'une vie meilleure. Mais c'est aussi quitter "sa maison", explique-t-elle à l'AFP.

Elle a repoussé son départ le plus longtemps possible, espérant que "quelque chose s'améliorerait". "Mais pour l'instant, rien n'a changé. Et nous avons décidé de partir."

Leurs effets personnels emballés dans des sacs de course ou de grosses valises, ils sont nombreux à avoir fait le même choix qu'Ania et à attendre près des rails, sous un soleil de fin d'été. Impossible de savoir quand, ou même si, un retour sera possible.

Genya SAVILOV

"J'espère que nous pourrons revenir et reconstruire", assure pourtant Klavdiïa Skoupeïko, même si elle explique que les rues de sa ville sont maintenant vides à cause des frappes constantes.