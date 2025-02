Faut-il réellement croire à la "trêve" en Ukraine évoquée par Donald Trump? Voici l'analyse d'un expert militaire

Pour cet expert militaire, la trêve en Ukraine est un scénario possible, mais pas le seul. Tout est question de rapports de force, car si Donald Trump veut faire vite, rien n'est acté.

"C'est un petit peu comme dans le jeu de Stratego. Quand on place ses pions sur la carte pour avant de commencer le jeu, on en est là, en fait. On parle d'un scénario dans lequel on pourrait aller vers un cessez-le-feu. Or pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que les deux parties belligérantes soient d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu les Ukrainiens à table pour discuter d'un cessez-le-feu qui les concerne au premier plan", explique ainsi Kurt Engelen, directeur du centre d'étude de sécurité et de défense (CESD).