Gaza: la Belgique fait don de plus de 500 tentes à la population

Pour faciliter cette opération sur le terrain, deux collaborateurs de B-FAST, l'un du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et l'autre du ministère de la Défense, seront déployés temporairement afin de coordonner les efforts avec les autorités locales.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées par B-FAST dans la région, principalement des dons pour répondre aux besoins urgents des populations civiles de Gaza ou de celles qui ont quitté Gaza, dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.

B-FAST est une structure du gouvernement fédéral belge activée pour fournir une aide d'urgence à l'international. Elle regroupe plusieurs entités telles que le SPF Intérieur, le SPF Stratégie et Appui (BOSA), le SPF Santé publique, la Défense et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, ainsi que le Cabinet du Premier ministre.