Gaza: le Premier ministre israélien évoque la possibilité d'un accord pour les otages, l'Europe condamne "l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux comme boucliers"

"Y a-t-il un accord potentiel?", lui a demandé la journaliste. "Cela se pourrait", a-t-il répondu, "mais, je pense, le moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise", a-t-il déclaré, précisant que les choses progressaient grâce à la pression militaire israélienne. "Nous n'étions pas du tout proches (d'un accord, NDLR) jusqu'à ce que nous commencions les opérations au sol", a-t-il dit. "Mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont commencé à changer". "Mettre la pression sur les dirigeants du Hamas, c'est la chose qui peut permettre d'arriver à un accord, et si on est en mesure d'atteindre un accord, nous en parlerons quand il sera là, nous l'annoncerons s'il est conclu", a-t-il ajouté.

L'Union européenne a condamné dimanche "l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains" dans la bande de Gaza et "est fortement préoccupée par l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza", a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, dans un communiqué. "Ces hostilités ont de graves conséquences sur les hôpitaux et font payer un lourd tribut aux civils et au personnel médical", a-t-il déploré, soulignant "que le droit humanitaire international stipule que les hôpitaux, les fournitures médicales et les civils à l'intérieur des hôpitaux doivent être protégés". "Les hôpitaux doivent également être approvisionnés immédiatement en fournitures médicales les plus urgentes et les patients nécessitant des soins médicaux urgents doivent être évacués en toute sécurité. Dans ce contexte, nous exhortons Israël à faire preuve de la retenue maximale pour assurer la protection des civils", a-t-il poursuivi.

Cet appel intervient alors que des combats font rage autour de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. Le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas a affirmé dimanche à l'AFP qu'une frappe aérienne israélienne y avait "entièrement détruit" le bâtiment du service des maladies cardiaques. L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat et l'AFP n'est pas en mesure de confirmer le bombardement, mais au moins un témoin présent dans l'hôpital a confirmé des raids et des dégâts.

Israël nie délibérément cibler les hôpitaux. Il accuse le Hamas d'utiliser ces installations, ou les tunnels situés sous celles-ci, comme cachettes, ce que le groupe militant islamiste nie.