"Gaza n'est pas à vendre": une propriété de Donald Trump vandalisée par un groupe pro-palestinien

Les dégradations sont l'œuvre d'un groupe qui se nomme Palestine Action, et qui vise essentiellement les fabricants d'armes fournissant les Israéliens.

Des éléments d'un complexe de golf appartenant à Donald Trump, situé en Écosse dans le South Ayrshire, ont été vandalisés avec des graffitis faisant référence à la Palestine. Les dégradations ont eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi, entre autres un message "Gaza is not for sale" (Gaza n'est pas à vendre) inscrit à la peinture blanche à même le gazon d'un green.

Des clichés repris entre autres par le Sun montrent aussi un green du Turnberry Golf Resort endommagé, un portique recouvert de graffitis dont "Free Palestine" et le bâtiment du club house dont la façade est souillée à la peinture rouge.